國小300個英文單字夠嗎？蔡政府2018年宣布「2030雙語國家」政策，不過台灣師範大學實測發現，即使資源較豐富的雙北，也只有75.04％國小畢業生可以達到課綱要求，有1／4的學生落後。台師大研究發現，課綱要求國小學完300個英文單字，但其實要有450個詞彙量才能看懂300個英文單字的文章，建議課綱能夠略增各年級段英語課時數以及詞彙量，並善用科技縮小教育差距。

台灣師範大學12日舉行「語言與文化教育政策建議論壇」，台師大校長吳正己表示，台灣目前有國語、英語、台語、客語、原住民語及新住民語等語言教學，2018年行政院又宣布雙語政策；這麼多的語言課程如何規劃？台師大近幾年在教育、人文及語言研究都有突破性的進展，有責任提出政策建議。12日是討論英語教育，未來還會有母語教育、新住民語言教育等系列討論。

台師大副校長宋曜廷則探討「2030雙語國家」需要哪些準備。台灣要求國小能聽說讀300個英文字；國中1200字；高中4500字。比較亞洲其他國家，韓國小學畢業生500字、中國600至700字、泰國,050到1200字，但並沒有實徵證據說明為何是這些詞彙量，恐流於主觀。

台師大語言與文化政策小組以校內心測中心研發的「英語能力診斷及認證系統」，在2016至2017年測驗台北市和新北市1903名國小畢業生英語詞彙和閱讀，發現75.04％受試者達到300字以上的詞彙量，但詞彙量和閱讀理解能力（涉及文法、時態等）是顯著正相關，因此詞彙量達450個字時，才能讀懂300個英文單字的文章。

台師大英語系教授陳浩然表示，台師大比較台灣、中國、日本及韓國的國中小英語政策，提出3點建議。首先是增加英語課時數。台、中、韓都從國小三年級開始上英語課（日本今年調整為小學五年級），但台灣的國小英語課總時數（387）遠不及中國（486-510）、日本（449）及韓國（458）；到國中英語課總時數（240）更明顯少於中日韓（皆高於310）。

單字總量上，台灣國小與國中單字量分別是300字與1200字，少於中日韓（國小500到700字、國中1250到2500字），但台灣高中單字量又驟增為4500字。宋曜廷建議或許不需要每個年級精細界定，但可每3個年級段訂定標準。

陳浩然並建議善用科技及教育媒體，縮小教育差距。例如韓國為解決「以英語溝通機會不足」問題，利用AI自然語言處理技術，研發「英語口說練習系統」。台灣也應該適當介入落後學生的，相信台師大有這個能量做出貢獻。

(旺報 )