為提升弱勢家庭孩子的美學鑑賞力與創造力，基督教救助協會與國內室內設計平台「幸福空間」，舉辦「2020幸福圓夢計畫」。（基督教救助協會提供／林良齊台北傳真）

為提升弱勢家庭孩子的美學鑑賞力與創造力，基督教救助協會與國內室內設計平台「幸福空間」，舉辦「2020幸福圓夢計畫」，邀請國內知名燈光大師袁宗南、結構大師張盈智等9位設計暨色彩專業講師，至1919陪讀班，為孩子們連續進行11堂美感體驗課程。

幸福空間平台指出，只要陪讀班的孩子能從課程中有所得，就是此次活動最暖心的回饋了，下半年起還要更深入偏鄉，幫助更多陪讀班的孩子。第一堂課就在深坑陪讀班舉行。

深坑喜樂1919陪讀班主責老師朱宣慈，自己就是從陪讀班長大的孩子。她表示，這次參加活動的9個孩子中，有好幾位有過動及注意力不集中的狀況。平常寫功課根本坐不住，但這次卻十分專注，完全判若兩人。

有過動狀況的阿志（化名)，爸爸肝癌復發，媽媽又無力教導功課，上學期來到陪讀班，功課常常要寫到很晚才回家，活動當天，阿志過程中都沒有離開位置一下，很專心的完成作品。他們的創意，也讓老師驚艷，展現了平日看不到的潛能。

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