口罩實名制2.0上路， 總統府祕書長陳菊今天提醒大家，網路訂購不是先搶先贏，而且購買的是3月26日至4月1日的配額，不能再到實體販售點購買。

為解決上班族無法排隊買到口罩的難題，政府推出網路預購丶超商取貨的新管道，陳菊今天在臉書表示，口罩網路訂購不是先搶先贏，這次開放線上預購是試營運，提供700萬片、約233萬人份，若登記額滿會採抽籤決定，「大家不一定要趕著擠在今天上網登記喔」。

她也提醒民眾，目前開放購買的是下下週，亦即3月26日至4月1日的配額，3月18日（下週三）登記結束後，3月1 9日會以簡訊通知中籤者付款，等到3月26日至4月1 日再到超商取貨，購買的即是當週的配額，不能再到實體販售點購買。

陳菊也貼出使用線上預購管道的程序，手機預購先下載「全民健保行動快易通」APP，先進行身分認證，包括行動電話認證、電腦註冊再綁定手機、或健保署服務據點臨櫃註冊綁定，等完成後登入「健康存摺」 即可預約。若用電腦預購，則在身分認證後，再透過健保卡、自然人憑證登入eMask口罩的預約系統

(中時 )