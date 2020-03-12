NBA》爵士第二位球星推特宣布確診！ 12:292020/03/12 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 爵士推特。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 爵士球員染上新冠肺炎，爵士發聲明表示第一時間已經通知聯盟，配合全面檢疫。(美聯社) 爵士球員戈貝爾今天確診新冠肺炎，導致雷霆與爵士之戰被迫暫停，NBA聯盟也緊急通告全面停賽。爵士發聲明，戈貝爾確診後已在第一時間通知聯盟，接下來將全面配合檢疫。 而爵士推特又發出消息，表示隊內驗出第二起確診案例，為替補後衛Emmanuel Mudiay。 爵士中鋒 Rudy Gobert染新冠 NBA無限期停賽 (中時電子報) #爵士 #確診 #NBA #推特 #戈貝爾 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020新冠風暴》全球疫情不斷更新／全球確診逾11萬人 08:442020/03/08 生活 和接觸確診者握手 川普感染風險增 04:102020/03/10 國際大事 前邦交國布吉納法索確診首例 成為非洲第六國 06:282020/03/10 國際 確診首例肺炎 蒙古宣布封城6天 13:192020/03/10 兩岸 新冠肺炎病毒超難抓 案34兒子採檢3次才確診 13:082020/03/10 生活 澳籍音樂家確診 NSO音樂總監道歉 14:372020/03/10 生活 新增2確診 案34家人中鏢 首見荷蘭移入病例 13:512020/03/10 生活 國內新增2確診 解除隔離達17人 15:212020/03/10 生活 香港確診病例增至118宗 到訪埃及港人確診 19:282020/03/10 兩岸 日本一天新增59例確診 近三成在大阪 02:212020/03/11 國際 體育熱門新聞 緊急取材》爵士戈貝爾確診新冠 NBA全面停賽 - 運動頻道 NBA》爵士第二位球星推特宣布確診！ - 體育 《時來運轉》每次不超過500！小資中獎攻略曝光 - 體育 NBA》全面停賽 球團老闆和球員不敢置信 - 體育 NBA》穆迪埃確診新冠肺炎 爵士第二位球員染病 - NBA 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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