爵士球員染上新冠肺炎，爵士發聲明表示第一時間已經通知聯盟，配合全面檢疫。(美聯社)

爵士球員戈貝爾今天確診新冠肺炎，導致雷霆與爵士之戰被迫暫停，NBA聯盟也緊急通告全面停賽。爵士發聲明，戈貝爾確診後已在第一時間通知聯盟，接下來將全面配合檢疫。

而爵士推特又發出消息，表示隊內驗出第二起確診案例，為替補後衛Emmanuel Mudiay。

(中時電子報)