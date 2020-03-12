新台幣千元鈔券圖中的4位小孩，是在看地球儀嗎？財委會立法委員們上午都說，「是在看新冠病毒啦！」

今（12）日立法院財委會上，立委非常關切新台幣鈔券是否有傳播新冠病毒的可能，詢問央行總裁楊金龍，央行如何準備隔離新台幣券鈔？

楊金龍表示，新台幣由央行發行，鈔券整理委託台灣銀行進行，鈔券回收整理原本就有非常嚴謹的SOP，其中有殺菌過程，台灣銀行就回籠的鈔券，整理、剔除老舊鈔券，再推出時間約1個月，這些流程每天都做，不會因為疫情影響才做。

新冠疫情最新被世界衛生組織WHO認定為全球大流行病，其病毒會透過各式管道散播，民眾使用的現鈔成為各國最新提出的防疫標的，韓國、美國都針對進口的外國鈔券提出隔離14天的作法，避免成為傳播病毒的媒介之一。

楊金龍強調，新台幣鈔券事實上也有隔離流程，鈔券回收整理，品質不好的就會銷毀，可用的整理完後再送到銀行通路，再到民眾手上，時間約1個月。

央行發行局長施遵驊補充說明，國外所說的鈔券回收隔離，是指回籠鈔券、不是「流通鈔券」，目前新台幣發行還是以鈔券占大宗，在市場上流通的鈔券或錢幣，沒有記註姓名，不可能追蹤病毒，任何疫、情傳染不是只因用鈔券硬幣，任何紙張也有可能，重點就如同中央流行疫情指揮中心的提醒：民眾要勤洗手！

(工商 )