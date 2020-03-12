美股周三狂瀉逾1400點，僅短短19天就墜入空頭熊市，市場恐慌賣壓持續出籠，截至台北時間今（12日）上午11點30分，道瓊期貨續崩上千點，短線仍未見止血，投資人最關心的是何時能走出熊市陰霾？以歷史經驗來看，平均要206天冬眠熊才能甦醒。

美國財經媒體報導，由於川普救市方案不夠具體，道瓊指數周三重挫1464點（或5.86%），來到23553.22 點，從2月12日的29568點史上高點推估，短短19個交易日已暴跌20.3%，墜入投術性空頭熊市；標普500指數狂殺4.9%至2741.38 點，距離2708.92 點的熊市近在呎尺，以往普爾500得花186個交易日才從高點暴跌20％轉進熊市。

不過，目前外界最關心的是，美股要花多久時間才能脫離「熊掌」，以過去歷史經驗判斷，道瓊指數持續206天熊市才會走出谷底，標普500則需花146天。

2008年爆發全球金融風暴後，美股於2009年3月觸底，展開長達11年的多頭牛市，今（2020）年2月12日衝上29568點，創下歷史新高紀錄，但因新冠肺炎疫情在全球延燒，引爆市場多殺多賣壓，美股一路探底、終於撐不住，短短19個交易日就由牛變熊，正式掰了長達11年的牛市。

(中時電子報)