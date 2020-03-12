NBA》穆迪埃確診新冠肺炎 爵士第二位球員染病 12:342020/03/12 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 穆迪埃(左)確診新冠肺炎，成為NBA第二位染病球員。(美聯社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼戈貝爾之後，穆迪埃在經過檢驗之後也確診新冠肺炎，成為NBA第二位染病的球員。 爵士中鋒戈貝爾在今天雷霆迎戰爵士賽前被驗出得到新冠肺炎，雷霆和爵士之戰迅速喊停，NBA聯盟也隨即宣布全面停賽。 (中時 ) #爵士 #NBA #新冠肺炎 #穆迪埃 也許您會感興趣 推薦閱讀 免到醫院體檢 壽險業啟動視訊生調服務 04:092020/03/08 金融．稅務 2020新冠風暴》全球疫情不斷更新／全球確診逾11萬人 08:442020/03/08 生活 疫情衝擊 奪牌數可能大洗牌 04:102020/03/09 生活新聞 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 新增2確診 案34家人中鏢 首見荷蘭移入病例 13:512020/03/10 生活 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 日本一天新增59例確診 近三成在大阪 02:212020/03/11 國際 台南市政府「超前」公布新冠肺炎遺體送殯儀館流程 13:522020/03/11 生活 體育熱門新聞 緊急取材》爵士戈貝爾確診新冠 NBA全面停賽 - 運動頻道 NBA》爵士第二位球星推特宣布確診！ - 體育 《時來運轉》每次不超過500！小資中獎攻略曝光 - 體育 NBA》全面停賽 球團老闆和球員不敢置信 - 體育 NBA》穆迪埃確診新冠肺炎 爵士第二位球員染病 - NBA 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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