繼戈貝爾之後，穆迪埃在經過檢驗之後也確診新冠肺炎，成為NBA第二位染病的球員。

爵士中鋒戈貝爾在今天雷霆迎戰爵士賽前被驗出得到新冠肺炎，雷霆和爵士之戰迅速喊停，NBA聯盟也隨即宣布全面停賽。

(中時 )