中部地區受到東北季風減弱影響，12日清晨垂直擴散條件稍差汙染物易累積，中部、雲嘉南、高屏有35個環保署空品測站達橘色提醒等級，空品不良將持續至13日中午。台中市政府環保局特啟動應變措施，通報前30大固定汙染源降載，並加強汙染稽查，提醒市民出外配戴口罩，做好防護措施。

環保局指出，今日7時起環保署台中西屯站、忠明站、大里站、沙鹿站、豐原站的空品AQI指標＞100，達橘色提醒等級，指標汙染物為細懸浮微粒，這波空品不良會持續到13日中午，周末空品則為良好至普通等級。

市府已啟動空品不良應變，執行各項防制措施，包括抽查前30大固定汙染源自主降載、通知營建工地加強道路洗掃街作業、出動各區稽查人員加強汙染稽查、制高點巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝、加強怠速熄火及宣導搭乘大眾運輸等，並橫向通報各局處周知所屬機關、學校等單位配合執行防制措施、調整戶外作息。

環保局表示，台中火力發電廠今日也進行降載減排措施，計有2、3號機停機、4號機環保檢修停機，共減少發電1650MW，其餘機組合計自主降載發電量550MW。

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(中時 )