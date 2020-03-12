受到新冠肺炎疫情衝擊，大陸航班與旅客運輸量大幅滑落。大陸民用航空局12日公布數據顯示，2月的旅客運輸量為834萬人，比去年同期下降84.5％。

據民航局新聞發言人、航空安全辦公室主任熊杰介紹，在安全運行方面，2月大陸航空業實現運輸航空飛行28.9萬小時，按年下滑70.5％；不過，並未發生運輸航空事故，行業安全生產繼續保持平穩態勢；截至2月底，大陸運輸航空持續安全飛行114個月、8千203萬小時。

其次，生產運行方面，受創最嚴重的莫過於旅客運輸量的下滑，2月大陸航空業共完成運輸總周轉量25.2億噸，按年下降73.9％；完成旅客運輸量834萬人次，按年下降84.5％；完成貨郵運輸量29.7萬噸，按年下滑21.0％。

至於，在運行保障方面：2月共保障各類飛行15.7萬班，日均5千425班，按年下滑67.3％；不過，航班正常率達97.2％，比去年同期提高16.6個百分點；春運期間，共保障各類飛行41.2萬班，日均1萬1302班，比去年同期下降32％。

(旺報 )