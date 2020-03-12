怕染疫 塞爾維亞室內運動全閉門 12:402020/03/12 中時 陳筱琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歐洲體育賽事也跟亞洲地區一樣，室內競賽不開放觀眾進場。（資料照／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情在歐美延燒，NBA出現確診球員，義甲和德乙足球聯賽亦有球員感染新冠肺炎，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）宣布國內所有運動賽事，目前先不開放觀眾進場。 武契奇宣布，為了控制新冠肺炎疫情傳染，近期室內體育賽事先不開放觀眾，因此所有籃球比賽都閉門進行，貝爾格勒紅星籃球隊本季最後2場歐洲籃球聯賽例行賽、貝爾格勒游擊隊本季第1場歐洲盃籃球賽季後賽，都是要在沒有觀眾進場的情況下進行。 NBA》專家嘲諷戈貝爾 年度最佳防守讓聯盟停擺了 球員染新冠 NBA全面停賽專輯 (中時 ) #塞爾維亞 #室內 #閉門 #新冠肺炎疫情 #球員 #籃球 #不開放觀眾 也許您會感興趣 推薦閱讀 校園室內禁出借 社大不受限 04:102020/03/09 地方新聞 PIMCO警告新冠肺炎疫情將導致經濟出現短期衰退 09:212020/03/09 財經 新冠肺炎疫情爆發 菲宣布衛生緊急狀態 10:172020/03/09 國際 無懼新冠肺炎疫情 亞沙運11月如期舉辦 15:562020/03/09 體育 新冠肺炎疫情造成糖價上漲 台東小農壓力大 19:232020/03/09 生活 安倍擬將新冠肺炎疫情指定為「歷史的緊急事態」 23:232020/03/09 國際 新冠肺炎疫情爆發 女星揭日人「中二」行徑網傻眼 08:082020/03/10 娛樂 防堵新冠肺炎疫情 中和警啟動偵詢防疫模式 11:342020/03/10 社會 新冠肺炎疫情升溫 巴拿馬淪陷蒙古封城 12:142020/03/10 國際 國外新冠肺炎疫情升溫 外交部加發口罩到駐外館處 15:082020/03/10 政治 體育熱門新聞 緊急取材》爵士戈貝爾確診新冠 NBA全面停賽 - 運動頻道 NBA》爵士第二位球星推特宣布確診！ - 體育 《時來運轉》每次不超過500！小資中獎攻略曝光 - 體育 NBA》穆迪埃確診新冠肺炎 爵士第二位球員染病 - NBA NBA》全面停賽 球團老闆和球員不敢置信 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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