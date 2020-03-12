新冠肺炎疫情在歐美延燒，NBA出現確診球員，義甲和德乙足球聯賽亦有球員感染新冠肺炎，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）宣布國內所有運動賽事，目前先不開放觀眾進場。

武契奇宣布，為了控制新冠肺炎疫情傳染，近期室內體育賽事先不開放觀眾，因此所有籃球比賽都閉門進行，貝爾格勒紅星籃球隊本季最後2場歐洲籃球聯賽例行賽、貝爾格勒游擊隊本季第1場歐洲盃籃球賽季後賽，都是要在沒有觀眾進場的情況下進行。

(中時 )