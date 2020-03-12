搶春遊住房商機，君品酒店再加碼推出「一泊二食國人優惠住房專案」，即日起至5月31日止，單人入住君品酒店雅緻客房，每晚3980元等同原價2.2折，內容包括享用雲軒西餐廳自助早餐、延遲退房至14：00，以及雲軒西餐廳10盎司牛排一客搭配繽紛沙拉吧（原價1,580元+10%/客），3月底前入住此專案更加贈一瓶紅酒。除此之外，每房只需加價1000元，即可雙人一同入住，結伴同行更划算。

(工商 )