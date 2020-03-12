送早餐加牛排！ 君品一泊二食住房優惠2.2折 13:082020/03/12 工商 姚舜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 君品推出第二波「國人住房一泊二食」優惠專案。（君品提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 搶春遊住房商機，君品酒店再加碼推出「一泊二食國人優惠住房專案」，即日起至5月31日止，單人入住君品酒店雅緻客房，每晚3980元等同原價2.2折，內容包括享用雲軒西餐廳自助早餐、延遲退房至14：00，以及雲軒西餐廳10盎司牛排一客搭配繽紛沙拉吧（原價1,580元+10%/客），3月底前入住此專案更加贈一瓶紅酒。除此之外，每房只需加價1000元，即可雙人一同入住，結伴同行更划算。 (工商 ) #君品酒店 #優惠 #一泊二食 #雲軒西餐廳 #早餐 也許您會感興趣 推薦閱讀 維多麗亞酒店 推出超值一泊二食方案 04:102020/03/10 焦點新聞 搶數位新戶 兆豐銀祭活儲優惠 04:102020/03/10 投資理財 微軟送上Windows 10免費主題 含14張太空4K桌布 22:012020/03/10 科技 美式連鎖餐廳55周年慶！人氣菜85折、牛排買1送1超划算 20:222020/03/10 旅遊 雲仙樂園賞櫻季 親子遊優選 04:102020/03/11 產業特刊 美福飯店周年慶「免費」請吃自助餐 11:292020/03/11 生活 高雄花季度假飯店推出同業折扣享低於4折以下優惠住房方案 17:242020/03/11 生活 台北君悅二大自助餐廳 官網訂位七折優惠 17:592020/03/11 生活 瓦城衝營收 LINE上點餐付款全搞定 19:382020/03/11 財經 居家防疫關注度高 業者齊推優惠搶話題 12:342020/03/12 消費 生活熱門新聞 女因體溫37.1度遭請下機 事後檢查竟是懷孕了 - 生活 義大利零號病人是誰？不是陸客是他 - 生活 武漢包機18人拒檢真相 家屬：是不能上機 - 生活 預測新冠肺炎疫情 沈富雄點名這3人全錯了 - 生活 衝全聯買酒精 網一看時間點震驚：太扯了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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