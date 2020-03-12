新冠肺炎疫情發展到現在，對於一個身為立委的我來說，影響生活最大的就是「洗手」，我現在很習慣洗手，可能1天都要洗幾10次手，但不知道1天洗幾10次手會不會太多，但身為公眾人物，每天都要跑很多場合、見很多人，據說「勤洗手比戴口罩有用」。所以現在已養成隨時洗手的習慣。

政府有在呼籲「不跑場、不失禮」，但是我從新竹市議員轉戰立委，在地方上服務了很多年，還是有很多場合必須要去，無法完全避免，而有些場合可以戴口罩，有些場合感覺好像不是那麼適合，尤其是在地方上面對熱情的鄉親，不露個臉說話，好像說不過去，所以我覺得新冠肺炎對我最大的改變就是洗手。

「只拱手、不握手」是鄭正鈐目前正在努力養成的習慣。（攝／謝中凡）

另外就是握手的問題，我個性比較熱情，有時除了和選民握手，還會主動去擁抱一下對方，現在受疫情影響，在握手前可能要先判斷一下，自己倒是不怕，反正多洗手就是了，但是怕民眾可能會有點擔心，以後可能要儘量拱手不握手了。

除了常洗手、儘量避免握手之外，我現在的時間好像變多了，很多社團和群聚的活動減少一點，我反而有比較多的時間放在立法院的法案研究與監督職責上面，也算是和以前的生活明顯的不同吧。

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(中時電子報)