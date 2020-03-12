新冠肺炎疫情嚴峻，勞動部推出「充電再出發」、「安心就業」計畫因應，部長許銘春（左）12日在立院報告時指出，據勞動部統計，2月資遣通報人數達1萬1731人、較1月增加1388人，截至本月9日為止，實施減班休息的事業單位達68家、2275人。（張鎧乙攝）

受到新冠肺炎疫情影響，許多事業單位實施無薪假（減班休息），勞動部長許銘春今天備詢時表示，截至昨天為止有83家、3千多人實施減班休息。

據勞動部統計指出，截至2月底為止有40家事業單位、1604名勞工實施減班休息。

雇主若要實施減班休息，應與個別勞工取得書面協議，才能實施，但若要申請勞動部研擬補貼薪資差額的「安心就業計畫」及每小時158元的「充電再出發訓練計畫」，則要再通報地方政府才能使用。

新冠肺炎疫情嚴峻，勞動部推出「充電再出發」計畫、提供每月最高約1萬9千元訓練津貼，若未參訓則可使用「安心就業計畫」提供最高1萬1千元的薪資差額補貼，但未針對如部分工時、承攬、自營作業者等非典型勞動者提供計畫，勞動部今天在專案報告中指出，研擬計畫將針對受到新冠肺炎影響，提供上工計畫，提升工作收入，保障非典勞動者權益。

勞動部專案報告指出，目前相關部會依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困特別條例」擬訂辦法，針對企業端進行紓困，包括勞工薪資在內，也將要求受紓困企業不得裁、減薪。勞動部部長許銘春報告時提及，針對受新冠肺炎疫情影響的非典型勞動者，在減班休息階段適時給予上工機會，提升其工作收入，以保障非典型勞動者的權益。

(中時 )