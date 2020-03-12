「口罩實名制2.0」12日上午9時上線，開放預購233萬人份口罩，但系統一開放就大當機。健保署長李伯璋（左前）出面說明，已全力搶修「健保快易通」APP。(鄧博仁攝)

「口罩實名制2.0」12日上午9時上線，開放預購233萬人份口罩，但系統一開放就大當機。截至上午11時30分，健保APP使用人數突破13萬5729人，其中口罩預約點擊次數達2萬697次，推估有超過2萬人以上購買到口罩。(鄧博仁攝)

「口罩實名制2.0」12日上午9時上線，開放預購233萬人份口罩，但系統一開放就大當機。截至上午11時30分，健保APP使用人數突破13萬5729人，其中口罩預約點擊次數達2萬697次，推估有超過2萬人以上購買到口罩。(鄧博仁攝)

「口罩實名制2.0」12日上午9時上線，開放預購233萬人份口罩，但系統一開放就大當機。健保署長李伯璋出面說明，已全力搶修「健保快易通」APP。

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