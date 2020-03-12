排班計程車司機也忙著噴酒精消毒。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

自新型冠狀病毒疫情爆發後，全球陸續出現確診案例，臺東得天獨厚在相關單位的努力下並無確診案例，每逢假日吸民眾人到臺東度假旅遊，呼吸東部的新鮮空氣，作為臺東出入重要關臺東火車站與超商攜手合作，超商認養「公車轉運站及計程車排班處」清潔消毒工作，希望在旅客進出熱點，防疫措施能更盡完善。

臺東的人口密度低，空氣品質絕佳，是防疫放鬆心情旅遊必到的度假勝地。但隨著疫情的擴散，整體國旅市場衰退近5成，臺東火車站旅運量也減少3成左右。

為重拾國人信心，鼓勵大家走出戶外，臺東火車站要求清潔服務「斯巴克敦瀚」公司，每日定時做清潔消毒工作4次，每次列車抵達臺東站必須要作車內消毒工作後列車才能再正式上路載運下批乘客。

臺東站長楊舜安表示，未避免防疫工作產生漏洞，委請車站駐點的超商認養「公車轉運站及計程車排班處」的之清潔消毒工作，希望在旅客進出熱點，防疫措施能更盡完善，也宣導防疫工作人人有責，公車及計程車司機應保持良好衛生習慣，讓來到臺東的民眾更具信心。

(中時 )