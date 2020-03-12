歷經4年規畫、施工，永春陂濕地公園12日啟用，終使百年陂塘風華再現，除了恢復既有生態，還有蓄水、遊憩功能。

永春陂濕地公園位在北市信義區四獸山下，陂塘引流豹山溪及無名溪兩條溪流，百年前曾為一波光粼粼的陂塘，古人在此泛輕舟、吟風月。

隨著土地開發，陂塘漸失去儲水功能，甚至設置永春陂營區，使湖光山色不再，市府一度規畫為住宅區，2015年市長柯文哲指示變更成公園，經過4年在北市大地處取得用地、規畫、設計及施工，使百年陂塘風華再現。

除了恢復成生態復育區、緩衝區及民眾休憩區，植栽挑選以誘鳥誘蝶且具四季色彩變化喬木為主，數量多達38種。

大地處指出，市府保留3棟既有營舍活化為公園場館，將永春陂打造成兼具歷史意義及生態的濕地公園，面積3.98公頃，總水域面積6378平方公尺，民眾不僅可緩慢觀賞陂塘上的光影變化，也可漫步四獸山步道，享受屬於這裡的美景。

(中時 )