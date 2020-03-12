成大醫院薛姓護理師到店內品嘗免費草莓布丁冰。（程炳璋攝）

南泉冰菓室的草莓布丁冰（後）每客要180元，招待期間醫護憑證免費。（南泉冰菓室提供／程炳璋台南傳真）

新冠肺炎防疫戰還看不到趨緩的那天，台南市有冰店老闆體恤台灣醫護人員辛勞，9日起一連5天，佛心招待護理師免費品嘗高檔冰品，只要持護理師識別證，就可免費兌換一客180元的草莓布丁冰，被網友讚為「有愛的店家」。

提起招待護理師的動機，南泉冰菓室老闆劉展佑表示，「因為老婆也曾是護理師，當初為了幫我開店才辭職的」，因此他對護理師這職業特別有感情。

老闆娘蕭如晏曾是屏東市一家醫院呼吸治療病房的護理師，看到這次新冠肺炎的抗疫戰，對前線醫護人員的辛勞更能體會，促使另一半劉展佑決定用小店的力量，盡心力招待醫護人員。

店家7日在臉書上宣布感謝前線防疫人員，從9日到13日，一連5天招待醫護人員一客草莓布丁冰的訊息，立刻引起回響，有網友留言大讚店家佛心。

南泉冰菓室是台南市近年新興的網路人氣冰店，是年輕人拍照打卡的熱門景點，雖然業者原文只標註部立台南醫院、成大醫院、奇美醫院、市立醫院、郭綜合醫院5家醫院，但受到熱烈歡迎，其他家醫院及消防人員都慕名而來，老闆霸氣一律招待，公布後的前3天，已有上百位醫護人員持證品嘗。

劉展佑表示，可能是防疫太忙碌，每個護理師看起來都是一臉疲倦樣，令人感覺不捨，能夠慰勞前線醫護人員辛苦，他與妻子都覺得這決定很有意義。

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(中時 )