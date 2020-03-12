關於美支持鞏固台灣外交的「台北法案 」，4日在眾議院以壓倒性票數通過後，參議院12日也以一致同意方式通過，目前該法案已完成立法程序，送交往白宮待總統川普簽署即生效。

據《中央社》報導，美國參議院以一致同意（unanimous consent）方式通過眾議院修正過的參院版「台北法案」，先 前眾議院4日以415票贊成、0票反對的壓倒性票數，通過法案。

2019年版的「台北法案」全名為「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，依全名起首字母簡稱為TAIPEI Act），參眾兩院各自於去年5月及10月提出各院版本，兩院法案版本原先幾乎完全相同。

「台北法案」目的在表達美國支持台灣維繫全球邦交。法案指出，美國政策為支持台灣與美國密切的經濟、政治與安全關係，美國總統應常態性提供符合台灣需求的防禦物資，以因應來自大陸現在及未來可能的威脅，包括支持台灣發展與整合具機動性、耐存活性，且具成本效益的不對稱戰力。

「台北法案」特別關注台灣在國際外交上的處境，要求美國行政部門在適當情況並符合美國外交政策利益下，對於採取嚴重或重大行動對台灣安全或繁榮造成傷害的國家，應該考慮「改變與該國的經濟、安全及外交接觸」。

此外，法案也指出依據「台灣旅行法」鼓勵美國高階官員訪台，同時求美國政策應以適當方式支持台灣在所有不以國家為會員資格且美國已參與的國際組織具有會員身分，以及台灣在其他適當國際組織取得觀察員身分。

法案也建議，美國總統或總統代表在包括領袖峰會及「美中全面經濟對話」等任何美國與大陸的相關雙邊互動場合，表達支持台灣成為國際組織會員或觀察員。

參院版「台北法案」去年10月29日已獲得參議院全院以一致同意方式通過，但由於法案經眾議院修改，包含移除鼓勵美台簽署自由貿易協定（FTA）等相關章節，以較寬泛的文字取代。

(中時電子報)