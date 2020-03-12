新冠肺炎疫情延燒，醫療及防疫人員堅守崗位防疫，保護民眾健康，為舒緩第一線醫療人力吃緊與建立綿密的防疫網，公衛界今呼籲朝野立委盡速完成《公共衛生師法》立法，建立公衛師證照制度，提前完成未來可能面對的新型傳染疾病人力布署，讓台灣成為真正的防疫大國。對此，跨黨派多位立委表態支持，希望用快的速度通過「公共衛生師法」，補上防疫網最後一塊拼圖。

為防範新冠肺炎疫情，醫療相關的醫護人員承受極大壓力，社區公衛的衛教宣導、生物統計、流行病學、群體防護、環境衛生、風險評估等面向，需要專業的公共衛生師來協助第一線辛苦的醫護人員，台灣公衛學會從2000年開始推動《公共衛生師法》的民間版草案，這會期民眾黨團、民進黨立委吳玉琴都有提案版本，讓公衛師立法露出曙光。

台灣公共衛生學會今舉辦「公共衛生師法，防疫網最後一塊拼圖」記者會，跨黨派立委都到場力挺，包括時代力量陳椒華、民眾黨蔡壁如與高虹安、國民黨張育美與民進黨劉建國、莊競程、張廖萬堅等立委，支持推動《公共衛生師法》完成立法。

台灣公共衛生學會理事長陳保中表示，公衛師可以做疫調與預警、醫療照護體系應變能力規劃、協助社區民眾衛生教育宣導等工作，但台灣至今仍無法獲得政府應有的專業資格認定，未來恐造成公共衛生人力短缺，呼籲朝野黨團盡速通過《公共衛生師法》，避免讓第一線醫護、防疫人員概括承受全部的工作，導致照護能量超載。

陳椒華說，營養師、醫師、食品科技師等畢業後可以考相關證照，唯獨公衛領域沒有相關制度可以依循，相關科系畢業生沒有目標，面對越來越多變的新型傳染疾病，建立專業國家考試證照制度，培養足夠的專業人才，防疫當下正是推動力好的契機，時力支持公衛師法立法」。

護理事出身的蔡壁如認為，現行醫療照護體系有呼吸治療師、營養師、社工師等，唯獨缺漏公衛師，成為完整醫療體系失落的一角，尤其是公衛師長在很多領域可以看到，但大家卻不知道他們的存在，期待社會能理解公衛師「專師不專屬」精神，希望朝野攜手促成重要的民生法案通過。

(中時 )