行政院政務委員龔明鑫今天表示，振興抵用券將綁住宿，每房發放金額800元，用於餐飲、商圈、夜市和藝文四大類消費，且全台皆可使用，同時將加碼推出不綁住宿的振興抵用券，以擴大消費力道。

至於體育賽事，龔明鑫指出，不納入振興抵用券，另外，提出其他促進消費措施。龔明鑫強調，振興抵用券仍將俟疫情緩和之後再推出，目前不考慮分階段推出。

行政院匡列23億元振興抵用券的特別預算，希望在疫情緩和後推出，鼓勵民眾外出旅遊及在地消費，並帶動產業復甦，其中經濟部編列20億元提供餐飲、商圈、夜市消費抵用，文化部編列3億元支應藝文展演消費補助。

龔明鑫說，23億元振興抵用券規劃一定要搭配旅館住宿，主要避免民眾替代既有消費，盼能發揮點火功能產生「額外消費」，達到振興經濟效果。另外，行政院正規劃加碼不綁住宿的振興抵用券，至於加碼規模仍待跨部會討論，財源則考慮移緩濟急，或特別預算流用等方式。

龔明鑫也說，振興抵用券將不綁國旅補助，只要有旅館住宿，不一定要和國旅補助同時使用。

振興抵用券使用範圍，包括餐飲、商圈、夜市和藝文消費四大類別，而根據行政院審查通過經濟部紓困振興辦法，包含餐飲、商圈（含各種零售業）、公有市場、列管夜市、藝文產業、觀光工廠，及主管機關認定項目。

經濟部盤點，振興抵用券預計可用在全台餐飲14萬家、商圈業者28萬家、夜市攤商1萬家、藝文活動與場域1,700家，惠及全台35萬家業者。

(工商 )