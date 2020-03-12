韓夯劇《李屍朝鮮》演員朱智勛、柳承龍、裴斗娜、金聖圭日前出席線上記者會，為第二季影集宣傳，聊到大家最關心的追劇眉角「暴雷」，朱神情嚴肅說：「如果被爆雷，我會非常難過，若我朋友要爆雷的話，我會用膠帶黏住對方的眼睛不讓他眨眼，還要他不能閉眼6個小時連續看6集，不給他自己的時間。」

朱智勛（左起）、裴斗娜、柳承龍、金聖圭與台灣媒體進行視訊聯訪。（Netflix提供）

柳承龍表示自己被暴雷的話，內心會非常難過了，「我應該會很痛苦吧，如果朋友是用講的劇透，我就要把他的舌頭給捆起來；如果是打字傳訊息爆雷，我要把他的手給捆起來。」金聖圭的作法則是只要被暴雷一次，就把所有的影集全部劇透給對方，讓對方體驗「連環雷」；裴斗娜則比較和緩，她建議第二季一上線，大家就要趕快一起看，就不會有誰暴雷的問題。

劇中的喪屍一直是最大看點，若演員變成喪屍會先咬誰？朱智勛說：「我最想咬的人是趙學柱（柳承龍飾），因為角色的關係，感覺他應該不太運動。」柳聽完回說：「我會努力運動，讓自己的體力變好。」裴斗娜也選擇咬柳，只因對方脾氣好；而柳則是每個人都想要咬咬看，嚐嚐不同味道，特別想咬另一位飾演王世子護衛的金相浩，原因是金有禿頭，想從光光的頭頂一口咬下。

朱智勛飾演的王世子李蒼，面對的挑戰一波接一波。（Netflix提供）

最後柳承龍也對台灣的觀眾喊話：「台灣的觀眾朋友們，我愛你們，我沒去過台灣，但我個人是很喜歡喝茶的，台灣的烏龍茶、東方美人茶、凍頂烏龍茶我都很喜歡，若是有第三季的話，我希望可以去阿里山好好地品嚐台灣烏龍茶。」《李屍朝鮮》第二季13日於Netflix全球上線。

(中時 )