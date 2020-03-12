西屯區東大路國安二路至福強街段，路面呈現嚴重龜裂等，影響民眾行車安全。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市東大路是西屯區連接中科園區必經道路，車流量大，部分路段出現路面龜裂、多處修補情形，嚴重影響民眾行車安全；建設局長陳大田說，12、13日兩日晚間7時至翌日上午7時，分段進行道路刨封作業，施工期間仍可於對向車道維持雙向通行。

陳大田指出，東海大學正對面的東大路是西屯區重要道路，建設局投入約800萬元預算，規畫燙平東大路自國安二路至福強街，全長730公尺、面積1萬4400平方公尺道路，並調整該路段孔蓋110處、提升道路標線抗滑係數至BPN65，將可有效降低機車騎士打滑意外，增加道路騎乘安全。

陳大田指出，東大路燙平工程預計於12、13兩天晚間7時至翌日上午7時進行，採「夜間半半施工」方式，分北上、南下路段施作，屆時將不會進行封路；施工期間仍可於對向車道雙向通車；施工時也將派駐專人於施工路段前後重要路口處指揮交通，維護用路人行車安全。

建設局強調，配合東大路(國安二路至福強街)道路改善工程，3月12日晚間7時至13日上午7時、13日晚間7時至14日上午7時兩個時段，公車取消停靠「宜寧中學(東大路)」站、「國安社區(宜寧中學)」站、「榮總北院」站，請市民朋友改由「中科」站及「五龍公園」站搭乘。

市議員黃馨慧特提醒駕駛朋友，途經時放慢車速，聽從交通人員指揮小心駕駛；或可考慮繞道行駛，以免造成塞車等。

(中時 )