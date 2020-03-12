新冠肺炎疫情擴散到歐洲，就連美國總統川普都宣佈封鎖歐陸入境，但位於歐洲中央的奧地利，卻因為《反蒙面法》而禁止民眾戴口罩，若違反將被罰150歐元（約台幣5190元）。駐奧地利代表處表示，即使新冠病毒肆虐，但目前在公共場合隨意戴口罩仍然違法。

駐奧地利代表處解釋，因為《反蒙面法》，所以民眾不得隨意戴口罩。（圖／Taiwan in Österreich 駐奧地利代表處臉書）

駐奧地利代表處解釋，奧地利自2017年10月1日起通過 《反蒙面法》（Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz），在境內的地鐵、公車、戲院，甚至是馬路上，舉凡被認定為「公共場所」，沒有合理的理由就不能將臉部遮住，包含戴口罩。

奧地利衛生部本10日公布新冠肺炎採檢5362人，確診206例、治癒返家4例；即便如此，《反蒙面法》依然禁止民眾在公共場所戴口罩。駐奧地利代表處表示，如果民眾生病，有需要戴口罩，一定要請醫生開立證明且隨身攜帶，否則可能會被警察開罰單。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)