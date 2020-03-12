台中警方逮捕黃女等12人，依恐嚇取財、詐欺及組織犯罪防制條例等罪嫌移送台中檢察署偵辦。（民眾提供／王文吉台中傳真）

專案小組在烏日明道中學附近，跟監逮捕1名涉案成員。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中市和平區公所首長遭公共工程蟑螂集團恐嚇取財。（王文吉攝）

台中警方偵破公共工程蟑螂集團！59歲黃女及賴姓丈夫近年遊走台中山城地區，佯稱自己爭取經費有功，向公家機關及公共工程包商索討「配合款」。警方查出黃女為首的犯罪集團多次直闖首長辦公室及住所，索討400萬元手續費，歷經3個多月蒐證，10日收網逮捕黃女等12人，全案偵訊後依恐嚇取財、詐欺及組織犯罪防制條例等罪嫌移送台中檢察署偵辦。

警方調查，黃女及賴男夫婦為首的暴力犯罪組織集團，去年得知台中市和平區公所發包公共工程「自來水工程計畫」，共計新台幣7800萬元 ，於工程完成發包程序後，隨即夥同成員到區長辦公室及住處多次恐嚇勒索、詐欺取財400萬元，致被害人等心生畏懼乃報警偵辦。

據了解，黃、賴自稱擔任「台中市海峽兩岸交流促進會」理事長及秘書長，又兼「台中市傳播媒體採訪記者協會」之兩岸交流組主任、秘書長。和平區公所員工指出，黃、賴藉記者名號，直入和平區長辦公室，先是善意表達「朝中有人」，可協助爭取地方工程經費。

由於區公所沒有稅收、財源稅收，有人願意協助爭取經費，區長表達感謝之意，不久果然市府核定自來水工程經費，並完成發包程序，接著黃、賴上門邀功，並索討15％的手續費，遭區長以依法無據、當面回絕。

黃、賴不滿「被過河拆橋」，夥同10名成員在去年11、12月間陸續多次至區長辦公室與住居所嗆聲、叫囂、騷擾並敲打住所門窗及強拉大門，企圖闖入並以凶狠口氣、恐嚇逼迫交付「工程配合款」15％，即400萬元，甚至直指工程涉及弊案，威脅要向相關單位檢舉。

和平分局獲報後報請檢察官指揮，與台中市警察局刑事警察大隊及東勢、太平、第六分局等組成專案小組。歷經3個多月蒐證，另發現黃、賴在2017、2018年自稱爭取工程標案有功，向承攬公共工程的包商張男、劉男恐嚇標案「服務費」，揚言如不給付將干擾工程進行，而多次以「借錢」名義向被害人恐嚇數千元至數萬元得逞。

專案小組10日見時機成熟，兵分多路拘提主嫌黃女等12人到案，起獲不法所得現金13萬餘元、台中市水利局108年度預算書、受害地方機關自來水工程資料、土地測量圖、標案查詢紀錄各1份、台中市府函文影本及犯案聯絡用手機6支等證物。全案偵訊後，依恐嚇取財、詐欺及組織犯罪防制條例等罪嫌移送台中檢察署偵辦。

(中時 )