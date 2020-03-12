為因應新冠肺炎對藝文產業衝擊，文化部12日公告《文化部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法》（下簡稱《藝文紓困振興辦法》），明定減輕營運衝擊補助、貸款利息補貼等紓困機制，以及疫情趨緩後的振興措施，將投入約新台幣15億元，包括短期紓困方案11億元和後續振興措施4億元。只要是從今（109）年1月15日起受疫情影響而發生營運困難的我國藝文事業及自然人都具備申請紓困的資格。

文化部發布新聞稿表示，待立法院三讀通過紓困振興特別預算後，將於下周公告「減輕營運困難補助」和「因應提升補助」兩項補助之申請須知、申請表單及各類別受理申請的單一窗口，並於下周開始受理第一次申請，預計受理期間至4月10日。

《藝文紓困振興辦法》明定，受疫情影響且於我國經營或從事「出版事業與實體書店之營運及銷售」、「視覺藝術、表演藝術與工藝創作、研發、展演及展售」、「電影映演、影視製作及流行音樂展演」、「博物館、地方文化館與社區營造之營運及展售」、「有形與無形文化資產之推廣及營運」之事業（「事業」為於我國設立登記或立案之法人、非法人團體或負責人具我國國籍之商號），以及具我國國籍、受疫情衝擊導致承攬契約或其他相類似契約受影響的自然人，均可依本辦法規定申請紓困。

紓困措施包括減輕營運衝擊補助、貸款利息補貼及文化部所屬文化場館租金及規費補貼等。減輕營運衝擊補助包含「減輕營運困難補助」和「因應提升補助」兩項，「減輕營運困難補助」為因疫情造成衝擊所衍生之人員薪酬、展演映活動取消或延期或退票之製作成本、場地及設備租金等營運費用之補助。

「因應提升補助」為文化藝術事業對疫情衝擊提出的因應措施，或於遭受疫情衝擊期間為提升未來營運能力，規劃各項研發創新、人才培育、製作排練、技術提升、數位行銷等計畫，皆可申請補助。「減輕營運困難補助」和「因應提升補助」兩項補助，文化部將依不同受補助對象產業類別及補助情形，邀集學者專家、實務界人士及機關代表組成「審查小組」分組審查，實際獲補助金額，將視衝擊情況，依審查小組審議結果而定。

為解決藝文產業及藝文工作者燃眉之急、加速撥款時程，第一次「減輕營運困難補助」將先受理1月15日至3月31日受衝擊之情形。「因應提升補助」則可合併提出，但執行不受此期間限制。針對這兩項補助，文化部於第一次公告、第一次補助之後，4月後將再視疫情狀況再次公告、再次受理申請。若申請者為藝文事業，每次公告補助上限為250萬元；若申請者為本辦法所定義的自然人，每次公告補助上限為6萬元。

在貸款利息補貼方面，目前藝文產業已納入經濟部中小企業處辦理的紓困貸款方案。若藝文事業申請貸款過程中若有困難，文化部與文策院也將提供諮詢協助。依據「經濟部受嚴重特殊傳染性肺炎影響產業及事業紓困振興辦法」，各家事業得申請舊有貸款展延及營運資金和振興資金貸款，亦將由經濟部提供銀行貸款利息補貼，中小企業信保基金提供信用保證。

詳細貸款利息補貼方案包括以下三項：

1.舊有貸款展延：已辦理之貸款，其本金償還期限獲銀行同意展延且減免利息者，由經濟部最高按中華郵政一年期定存機動利率（1.06％）補貼各家銀行利息，補貼期間最長1年，每家事業貸款之利息補貼上限22萬元。

2.營運資金貸款（例如薪資、租金）：依該辦法獲經濟部營運資金貸款者，信保基金將提供10成信用保證並免收保證手續費，經濟部並將補貼貸款利息，補貼期限最長6個月，補貼利率最高按中華郵政二年期定期儲金機動利率加1％（2.095％）計算，每家事業利息補貼上限5萬5,000元，但貸款期間不得減薪或裁員。

3.振興資金貸款：依該辦法獲經濟部振興資金貸款者，由信保基金提供8至9成信用保證並免收保證手續費，經濟部並將補貼貸款利息，利息補貼期限最長1年，補貼利率最高按中華郵政二年期定存機動利率（1.095％）計算，每家事業補貼上限22萬元。

若依「經濟部受嚴重特殊傳染性肺炎影響產業及事業紓困振興辦法」獲同意貸款，但未符合其利息補貼資格而未獲利息補貼，文化部將同步委託文策院辦理貸款利息補貼。前述利息補貼事項，相關作業須知將另行公告。

有辦理稅籍登記之非營利藝文團體，若有資金週轉需求，文化部亦可協助轉介經濟部與信保基金之「中小企業千億保專案」，提供信用貸款，貸款額度最高600萬元，一百萬元內提供9.5成信用保證，一百萬元以上提供8成信用保證。

(中時 )