新冠肺炎襲捲全球，美國宣布官方宣布NBA無限期停賽，中華民國運動彩券經銷商同業公會理事長何昱奇向立委張廖萬堅陳情，直指國際體育賽事陸續延期停辦，在無賽事標的可投注下，運彩券商面臨倒閉危機，他提議用運彩基金中6年累積的約10億元的責任準備金，為全國1700位運彩券商紓困。

張廖萬堅說，繼中職延期、美大利足球賽，NBA宣布無限期停賽，預期NLB也會延期，美職、日職等重要國際賽事都會延期，可以預期運動彩券券商將面臨無賽事標的可簽注的窘境。

何昱奇說，NBA、NLB佔券商投注額50％，全台有1700位券商大都是弱勢，店面是承租、一人公司，每年投注金額約為400億，他們不求政府另列預算紓困，運彩從103年開辦迄今，年年提撥營銷0.5％責任準備金累計已10億，迄今未動用，盼以這筆經費為券商紓困，他們還希望經費有剩還能幫助其他需紓困的弱勢。

＃武漢肺炎 ＃新形冠狀病毒 ＃新冠肺炎 ＃NCP ＃COVID-19 ＃疾管署 ＃台灣 ＃NBA

＃運動彩券 ＃張廖萬堅

(中時 )