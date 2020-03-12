彰化市老人互助會要清算財務，老人們陳情。（吳敏菁攝）

民進黨彰化縣議會黨團指出這波老人互助會危機，亟需檢警調主動深入調查。（吳敏菁攝）

彰化縣共13個老人互助會，都採取會員中每往生1人，繳100元，10人繳1000元等類推，死亡領30萬4000元，上個月彰化市老人互助擋不住老化潮，率先要清算財產、分配解散，爆開財務危機第一槍後，宛如雪崩似，和美、永靖、田尾和北斗也拉警報，各鄉鎮數萬會員陷入天人交戰的恐慌，「要繼續繳會費嗎？不繳3個月後，會員資格喪失，之前繳納豈不付諸流水了」。

老人互助會，本著互助精神，卻隨著老化往生、現代會理財觀念興起，加入會員銳減，銳減會員負擔加重，潛藏財務危機，讓許多人這才意識到，加入的是沒有明天的「棺材會」啊！

民進黨彰化縣議會黨團總召尤瑞春指出，2013年部分縣市爆出老人互助會財務糾紛問題，內政部就擬定「內政部輔導社會團體往生互助事項處理原則」，儘管如此，彰化縣多達13個老人互助會，沒有啟動合法化程序。

議員賴清美、賴澤民、黃盛祿指出，這些老人互助會的會員都幾乎繳費30年，不少是低收，就是為了存個棺材本，而老人們會加入放心互助會，就是因為有老人會，如今阿嬤每天眼淚滴滴流，會不會倒啊？都繳了十幾、數十萬了啊？要不要繼續繳？呼籲這次危機僅政府介入，展開集體訴訟，檢警調更要深入清查，該移送的要移送。

「問題牽涉層面很大，沒問題的老人互助會，也會因信任危機，想辦法爭取退會，形成雪崩似倒閉」黃盛祿指出，過去有類似案例，以保險法移送判無罪，造成繼續大肆招攬會員，明明已經發不出來了，還要誘騙繼續繳會費。

彰化縣政府社會處表示，老人互助會都未登記，不是縣府管轄，但仍積極協助，將建立溝通平台，協調雙方召開會議，就互助金處置方式達成共識。免費提供相關法律諮詢。若有成員生活困難，縣府將提供社會福利協助。

最後，內政部曾就互助會爭議事項指出，「因涉及互助會與會員間之契約履行等私權爭議，宜請會員檢附具體事證依民事等司法途徑尋求救濟」；為保障參與互助會長輩權益，彰化縣政府已就個案再函請中央主管機關解釋處理之道。

(中時 )