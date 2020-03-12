因應新冠肺炎疫情，北市聯醫自16日起調整一般病房、加護病房探病時間，聯合醫院表示，除和平院區為專責防疫醫院，謝絕一般病房探病外，其餘各院區一般病房探病以及加護病房(含和平院區)時間調整為晚間19點至19點30分。

北市聯醫指出，就醫、住院、洽公民眾及陪病家屬進入醫院持健保卡、身分證或相關文件，務必配戴外科口罩並主動告知旅遊史（Travel history）、職業別(Occupation)、接觸史（Contact history）及是否群聚(Cluster)等資訊。

北市聯醫表示，會客每次限2名、陪病家屬(含照服員)每床限1名，且須出示陪伴證並量測體溫無發燒、無呼吸道症狀者才能入院陪病，建議家屬多改以通訊軟體如LINE視訊等方式，以滿足探病需求。

北市聯醫提醒，民眾應養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、盡量不要到人多擁擠的公共場所等習慣；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，請務必在家休息，不要到公共場所，若有必要外出就醫或處理重要事務時，請務必戴口罩，以肥皂勤洗手，妥善處理口鼻分泌物。

(中時 )