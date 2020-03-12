行政院政務委員龔明鑫上午說明振興抵用券規劃方向。其中確定透過住宿可拿到4種抵用券，每類200元，每房共計可拿到800元抵用券，可不分區消費。龔明鑫並說，在23億抵用券外，仍將規劃不綁住宿的促進消費方案，運動賽事促進活動確定會做。

龔明鑫表示，振興抵用券大致方向是透過住宿發放，原則每房800元，共有4種類別，第1類是夜市、市場、觀光工廠，其次還有商圈、餐廳、藝文活動等類別，每類各200元，抵用券的消費不分區。但使用上配合疫情，會有時間限定，23億的抵用券需綁住宿。

另外，龔明鑫也說，在23億元之外，政院也在思考如果不綁住宿「是不是有其他促進消費方案」，針對立法院副院長蔡其昌提出運動賽事抵用券建議，龔明鑫也說，運動賽事的促進活動會做，但不會放在23億中，「會做」。

記者追問是不是在23億規模外，還會擴增預算，龔明鑫說，不綁住宿的規劃是在23億元外加，都會秉持雨露均霑、立竿見影的原則，也希望不要產生替代消費的問題，相關方向還在設想中。

(中時 )