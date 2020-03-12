美股11日大跌1,464點，跌勢尚未止住，12日美股電子盤一度再重挫1,100多點，市場恐慌情緒跳升，美國標普500 VIX期指飆高至54.68，來到2008年金融海嘯時的水準，連動的富邦VIX（00677U）一早衝上8元，大漲近2成，隨後在美國信心喊話，稍回落至7.45元，但仍大漲11％多。

富邦VIX ETF截至下午近1點時，成交量已達到超過85張，吸金達到64億元，距離收盤仍有半個小時，預期收盤成交量可能突破去年8月6日的87萬張歷史新天量。

(工商 )