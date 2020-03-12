恐慌飆！富邦VIX爆天量大漲 13:022020/03/12 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股11日大跌1,464點，跌勢尚未止住，12日美股電子盤一度再重挫1,100多點，市場恐慌情緒跳升，美國標普500 VIX期指飆高至54.68，來到2008年金融海嘯時的水準，連動的富邦VIX（00677U）一早衝上8元，大漲近2成，隨後在美國信心喊話，稍回落至7.45元，但仍大漲11％多。 富邦VIX ETF截至下午近1點時，成交量已達到超過85張，吸金達到64億元，距離收盤仍有半個小時，預期收盤成交量可能突破去年8月6日的87萬張歷史新天量。 (工商 ) #VIX #富邦 #恐慌指數 #富邦VIX 也許您會感興趣 推薦閱讀 VIX月增20％ 優高收一年後平均漲7％ 04:102020/03/09 投資理財 市場恐慌跳升 富邦VIX強彈2成 10:212020/03/09 財經 外資逃命股匯雙挫 新台幣爆量大震盪回貶 12:362020/03/09 財經 因應防疫措施 富邦產險率先推出「企業防疫薪資費用保險」 18:592020/03/09 財經 恐慌升級 VIX、原油反ETF飆漲 04:102020/03/10 產業特刊 富邦產 推企業防疫薪資費用險 04:102020/03/10 金融．稅務 歷次VIX創高後 美股勝率佳 04:102020/03/10 投資理財 恐慌降溫 富邦VIX爆量拉回 暫緩連日飆漲 13:202020/03/10 財經 《基金》第一金投信：美國經濟未衰退，短看3大信心指標 17:222020/03/10 財經 金控前二月EPS 富邦金1.45元居冠 04:102020/03/11 金融．稅務 財經熱門新聞 19天墜熊市…美股多久逃離「熊掌」？專家給了答案 - 財經 川普驚爆這句話 嚇慘！美期指又閃崩逾千點 - 財經 外資大逃殺！台股終場狂瀉471點 明10400剉咧等 - 即時 - 工商 逼死美頁岩油… 俄驚爆凶狠底牌 - 財經 台股禁空令備好了！還記得2008年下場？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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