美股連日重挫回檔高達20％，確定進入熊市，財委會立委關心台股被美股拖累，中央銀行總裁楊金龍上午表示，台灣有三個好的情況，讓台股表現好過其他市場，包括：1. 相較於其他經濟體，去（2019）年台灣經濟成長不錯，今年GDP年增率主計總處最新數據也還有2.37％，這樣的經濟條件，對台股有基本面的支撐。

楊金龍進一步表示，第二點，台灣在新冠疫情的防疫效果不錯，較之其他國家，成效可見；第三，台灣有台商投資，去年到今年都不錯，對經濟後續表現有所助力。

立委也關心，新冠疫情全球大流行，對台灣經濟成長造成的衝擊是否更大？央行是否該針對疫情因素提早宣布降息，而不要等到下周四（3/19）？

楊金龍回覆表示，央行貨幣政策的調整的觀察，有三大項指標：1.疫情對全球經濟造成的影響；2.他國央行的行為，意即其他國家有否採取利率調整政策，3股匯市流動對經濟的威脅，這些都是第一季央行理事會要討論的重點。

(工商 )