做這行10多年來，沒像現在一樣，每天都帶著恐懼去上班。我是個美髮師，店址就在林口長庚醫院附近，因此不少顧客是辛苦的醫護人員，本來就常聽他們聊工作上的苦水，現在新冠肺炎疫情嚴重，全國醫護都操翻了，苦水自然更氾濫。

有位醫護朋友告訴我，我們美髮業其實也算「另類醫生」或「美的醫生」，民眾頭髮長了、門面不整齊導致心情不佳等，都會來「求診」，而我們也和醫護一樣，必須近距離接觸「患者」才能「診治」，因此，相較一般服務業，我們的工作其實也和醫護一樣，是站在危險第一線。

我覺得她的比喻很有道理，甚至實際上面臨的風險，恐怕比部分醫護人員有過之而無不及：首先，我們服務客人時，就算對方來店原本戴著口罩，但都一定得拿下，否則無法替他們剪、燙、染。

再者，當我們正全神貫注，貼近顧客臉龐「動手術」時，對方突然咳嗽、打噴嚏了，即便再怎麼心驚膽跳，臉上卻又必須「裝沒事」，絕不能表現出任何不悅或害怕，每天心理壓力之大，你能想像嗎？

不過，因為熱愛這份工作，就算再害怕，我卻從沒想過要退卻，依然選擇堅守崗位，看著每個被我「醫好的患者」，開開心心頂著新髮型離開時，那種成就感便是支持我撐下去的動力，真的希望疫情快點趨緩，讓我能更心無旁鶩，替大家服務。

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(中時電子報)