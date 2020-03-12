電子系副教授薛雅馨示範第一步驟是接受儀器感測噴酒精。（周麗蘭攝）

第二步驟是靠卡，此一裝置幫助學校精準掌握師生出入地點。（周麗蘭攝）

第三步驟是靠近十公分內量測醫療級水準的額溫。（周麗蘭攝）

薛雅馨副教授與研發的學生們。（周麗蘭攝）

雲林科技大學為克服進入建築物需噴酒精、量體溫時間冗長，防疫者也有極高健康風險，電子系副教授薛雅馨率學生研發全台首創的三合一「Auto 防疫檢測站」儀器。一個看似公車站牌的機器就能噴酒精、測額溫，並精準紀錄師生的出勤地點以便日後追蹤，全程不到1分鐘。

薛雅馨表示，雲科大有9000多名師生，全校有25個防疫站，每天每一站需要二至三人站崗防疫，每一人次需要1分多鐘，十分耗費人力與時間。

二二八連續假期期間，薛雅馨與學生腦力激盪，決定與優盛醫學科技股份有限公司、如影優活股份有限公司合作，優盛提供醫療型耳溫槍，如影優活支援軟體技術，在一周內研發出結合靠卡、噴酒精、量額溫三合一的儀器。

薛雅馨表示，材料並不貴，比較棘手的是靠卡後如何順利連結資訊中心的師生資料。

薛雅馨示範使用「Auto 防疫檢測站」儀器，版面清楚指引三步驟，一噴酒精、二靠卡、三量額溫，儀器大聲朗誦額溫數字，溫度過高者得到旁邊等10分鐘後再測，真有發燒情形則送檢疫站。

為精準量到額溫，這台儀器要求靠近量測口10公分內，因此校方建議仍需戴口罩或摀住口鼻。

校方打算在人流最大的管理學院二館、工程學院三館、行政中心、人文科學院放置此一研究雛形，未來持續改版，若社會各界也有需求，非常樂意量產。

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(中時 )