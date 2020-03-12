蘋果(Apple Inc.)正在準備哪些新品？先前提早被外媒取得的 iOS 14(預計 2020 年 6 月發表開發者測試版)程式碼，提前走漏了眾多與未發表新品相關的消息，還有即將在 iOS 14 當中被納入的新功能。想要提前一窺今年度蘋果新品的全貌，快看以下整理報導。

根據《9to5mac》取得的 iOS 14 程式碼，經過深度挖掘，除了曝光 Apple Watch Series 6(尚未正式發表)有可能加入血氧濃度偵測、睡眠監控等重磅功能，還有哪些重要資訊也深藏在 iOS 14 當中？

一、iPhone SE 2等硬體新品

該網站報導，透過深度挖掘 iOS 14 程式碼，當中曝光了多項新品。先前已經曝光過蘋果正在準備一款新的 Apple TV，最新的消息試指出，蘋果也連帶在開發全新的 Apple TV 專屬遙控器。另外具備 Touch ID 的 iPhone SE 2(或稱 iPhone 9)、升級三攝系統的 iPad Pro、採用可更換式鈕扣電池的 AirTags 藍牙追蹤器、全新頭戴式耳機等新品，也都在 iOS 14 中被發現。

二、全新 AR 與健身應用程式

iOS 14 程式碼中，被發現 Apple TV 中出現了一款全新的健身應用程式，其開發代碼為 Seymour；據了解，使用者可透過此應用程式下載有教練指導的健身影片，並且在 Apple TV 中播放。健身時相關的數據則可同步到 Apple Watch 中，並且可整合 Apple Music 在健身時播放喜愛的音樂。

除了全新的健身類應用程式之外，iOS 14 程式碼當中也被發現了一個全新的 AR 應用，開發代號為 Gobi。據了解，這一個 AR 應用程式可以透過藍牙追蹤器類的產品(iBeacon 或是 AirTags 等等)來觸發，也可以透過掃描 QR-Code 來啟用，能讓使用者透過 iPhone 或是 iPad 就可看見相關價格或是比價資訊。據了解，蘋果正與咖啡連鎖店星巴克(Starbucks)合作進行相關測試。此外，這一類功能可能涉及到軟體開發套件(SDK)或是應用程式介面(API)的運用與整合，還不確定這樣的授權是否需要付費，或者是蘋果會因此僅與特定夥伴進行合作。

三、iOS 14 全新功能

當然在提前走漏的 iOS 14 程式碼中，除了包含新的應用程式、硬體新品等有料資訊外，也包含了將納入在 iOS 14 當中的新功能，目前已曝光的有以下幾項：

(1)輔助功能有所提升

除了為一般使用者設計相關功能，iPhone 等產品為殘障人士(聽障、視障等)也設計了相當完整的使用方法。根據 iOS 14 程式碼，在輔助使用功能中蘋果可能會透過手機偵測，將生活中會出現的緊急聲響(火災警報、警笛聲)，以及日常中的敲門聲、門鈴聲，甚至是嬰兒哭聲，轉為手機震動來提醒聽障用戶，讓他們可以即時反應。

(2)內建桌布或可支援第三方內容

目前在 iOS 13 當中內建桌布以動態背景、靜態背景、原況(Live)照片等三種分類來呈現，以往蘋果都是透過 iOS 升級來提供新的桌布。而根據 iOS 14 程式碼，蘋果可能會在新系統中改以「月亮與地球」、「花卉」等類別來分類桌布；此外，也可能增加第三方的桌布內容，讓桌布的選擇更多。

(3)「照片」App內建Shot on iPhone功能

為了推廣 iPhone 相機的拍攝能力，蘋果持續在官網上推出 #shotoniphone 專題，並且分享 iPhone 攝影技巧。根據 iOS 14 程式碼的發現，蘋果可能會在 iOS 14 的照片(Photos) App 中內建 #shotoniphone 挑戰功能，讓使用者可以快速透過照片 App 送交比賽相片。

(4)中國大陸用戶專屬

iOS 14 代碼發現，在中國大陸地區 Apple Pay 將可直接支援以「支付寶」(AliPay)支付。

(5)iMessage 聊天新功能

《MacRumors》報導，在 iOS 14 中蘋果也將升級 iMessage 功能，加入 @(提及某人) 的功能，在群組聊天室更好用；並且有機會加入「收回訊息」、已讀/未讀標籤等功能。並且可以讓用戶分享當下狀態(舉例來說：工作中、會議中、移動中等等)，讓其他使用者更為明瞭。

(6)可辨識 Apple Pencil 手寫文字

iOS 14 代碼發現可能會新增 PencilKit 功能。目前，備忘錄、提醒事項、行事曆、郵件等 App 都可以直接支援 Apple Pencil 進行標註(markups)功能，且備忘錄可以輸入手寫文字，並且手寫內容可透過搜尋找到。在 iOS 14 中，則是被發現上述蘋果原生應用程式以及第三方應用程式，都將能支援 PencilKit，可支援將手寫文字轉化為標準電腦文字的方式。

(7) Home 智慧家庭應用相關

在 iOS 14 程式碼中，也被發現 HomeKit 網路攝影機將可支援臉部辨識功能，加強防護與辨識功能；另外，Apple TV 可指定將 HomePod 作為外放喇叭的設備，提升音效體驗；支援 HomeKit 的智慧燈泡或其他燈光設備，則有機會支援 Night Shift(夜覽)功能，隨著所設定的時間到達，來自動調整燈光色溫。

(8)全新主頁：App 列表

從 iOS 14 程式碼中發現，新版系統可能會增加全新的應用程式列表頁面，讓使用者更便利的找尋到已安裝的應用程式。目前，使用者要在 iPhone 當中找尋應用程式，除了可以依照記憶找尋它在哪一頁，也可直接搜尋。而最新的 App 列表主畫面，則是據了解可以提供更多樣化的分類方式，讓使用者找到 App，包含列出有未讀通知的應用程式、近期使用的應用程式、或是呈現 Siri 根據所在地點/時間提供建議的 App(例如到達健身房的時候，建議你打開「音樂」App)。

(9)更全面的滑鼠支援功能

先前已有消息指出，蘋果將會推出包含觸控板的 iPad 用 Smart Keyboard。而在 iOS 14 程式碼中，則是被發現原本在 iOS 13 輔助使用功能中已包含的外部滑鼠支援功能被進一步升級，例如可以透過具備觸控板的 Smart Keyboard 或者滑鼠來控制應用程式；此外，可能蘋果會在 iOS 14 進一步導入 Mac 的的手勢操控功能，例如利用兩指觸控來代表滑鼠右鍵的功能等等。

(10)Apple Watch 或有全新國旗錶面(watch face)

由於 Apple Watch 目前不支援第三方錶面，每一代 watchOS 更新所將加入的新錶面，也是用戶所期待的特色之一。據了解，繼曝光了 Apple Watch Series 6 可能加入全新的視距儀功能後，又在 watchOS 7 程式碼中被發現可能會加入全新的 International 錶面，可將各國國旗作為錶面，而具體支援哪一些國家的國旗，目前還不是非常明朗。

根據最新消息，蘋果可能在 3 月份舉辦的春季發表會可能因為新冠肺炎疫情影響而取消，再加上美國當地疫情持續升溫，可能在 6 月份舉行的蘋果全球開發者大會(WWDC)也很可能受到疫情波及而取消。目前，這兩個大型活動蘋果都尚未公布舉辦日期，因此也沒有宣布取消。按照往例推估，蘋果應在春季發表 iPhone SE 2、新 iPad Pro 等硬體新品(可能也包含 iOS 13.4 正式版等系統更新)，而 6 月份則是預計推出 iOS 14、watchOS 7 在內的 5 大作業系統之開發者測試版，並預定在秋季隨著新 iPhone 的上市一同推出。

(中時電子報)