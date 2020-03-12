罷韓連署查到1筆錯誤給5元 高巿選委會：循例辦理 13:242020/03/12 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄巿議員林智鴻質疑罷韓連署找到錯誤可以領5元。（摘自林智鴻臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 罷韓第二階段連署書已提交，民進黨高雄巿議員林智鴻臉書發文指根據內部消息，審核1件連署書可領取2元，找到錯誤的連署書就可以再多領3元。高巿選委會則表示，發放標準是中選會過去辦理大選時就有，選委會只是循例辦理，並不是針對罷韓才有。 (中時 ) #選委會 #連署書 #林智鴻 #罷韓 #韓國瑜 #高雄市 #高市選委會 #高雄市長 #wecare #公民割草行動 也許您會感興趣 推薦閱讀 江啟臣：最短時間內訪韓國瑜助挺過罷免 12:532020/03/09 政治 罷韓團體遞連署書 藍營議員批罷韓缺正當性 13:252020/03/09 政治 新聞透視》韓市府可以拚政績 韓陣營不能沒對策 04:102020/03/10 政治要聞 罷韓邁入第三階段 他指出關鍵五點：投票不會過！ 11:082020/03/10 政治 韓國瑜做錯什麼 韓粉嘆：錯不應當高雄市長 11:172020/03/10 政治 罷韓批「國瑜機器」帶風向 藍營議員反酸：戴口罩很難？ 13:132020/03/10 政治 韓國瑜直播預告「高雄愛情月」邀全台情侶共度浪漫 22:222020/03/10 政治 罷韓團體駁防疫不力 藍酸戴口罩難嗎 04:102020/03/11 地方新聞 罷韓會過嗎？命理師驚爆最終投票數 11:542020/03/11 政治 做韓國瑜後盾 藍新常委：黨中央不應袖手旁觀 17:572020/03/11 政治 政治熱門新聞 為何猛打蔡宜芳、學姊？知情人爆：下一個恐是她！ - 政治 張益贍偷吃蔡宜芳 網歪樓問：F奶正妹貼過來誰忍得住？ - 政治 蔡宜芳未來走向 網驚爆內部震撼消息 - 政治 蔡宜芳偷腥 媒體人搖頭發文...網驚嘆：這4字撕不掉了 - 政治 小英做不到韓國瑜做到了！韓新政策網讚：愛與包容 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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