罷韓第二階段連署書已提交，民進黨高雄巿議員林智鴻臉書發文指根據內部消息，審核1件連署書可領取2元，找到錯誤的連署書就可以再多領3元。高巿選委會則表示，發放標準是中選會過去辦理大選時就有，選委會只是循例辦理，並不是針對罷韓才有。

(中時 )