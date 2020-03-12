春訓熱身賽由教士對上小熊，台灣投手胡智為在7局下半接手，前6局教士完美封鎖小熊，對手連一支安打都沒有，不過胡智為單局被敲2支安打，雖然3個出局數都靠三振拿下，但被敲安加上隊友守備不幫忙，教士單局失3分遭逆轉，以3比2吞敗，胡智為也承擔敗投。

教士在前3名投手連番壓制下，前6局沒被小熊打者敲出任何安打，再加上4局上半滿壘時靠犧牲飛球攻下唯一1分，前半場處於領先優勢。

胡智為於7局下半登板中繼，一上場就被德斯卡索(Daniel Descalso)敲安，打破無安打比賽，接著投出保送，胡智為在無人出局一、二壘有人時，對重砲席瓦伯(Kyle Schwarber)送出三振，但接下來遭希金斯（PJ Higgins）敲出追平的場地二壘打，並再用三振拿下第2個出局數。

不過此時教士隊友不幫忙，小熊打者敲出外野飛球，不過左外野手因判斷錯誤發生守備失誤，壘上跑者全數跑回，小熊以3比1逆轉戰局，最後胡智為再靠三振結束此局，但中繼1局被敲2支安打失3分，只有1分自責分，也是教士本場唯一被敲安的投手，承擔此戰敗投，自責分率為3.00。

(中時 )