誠正中學發生疑似男男強制性交案，在走道附近的廁所。（羅浚濱攝）

法務部矯正署誠正中學發生男男強制性交疑案！接受感化教育的陳姓同學，指控同房舍馮姓同學深夜叫他到廁所強迫口交，校方將全案函送法辦，檢方偵查時從監視畫面還原真相，發現陳男為馮男口交時，未被限制自由，更沒有呼喊求救，認馮男強制性交罪嫌不足，以不起訴處分。

這件男男疑似強制性交案，發生在去年9月6日深夜的就寢時段，陳男稱馮男平日願分享接見菜，他不得已替馮男口交，過程中馮男以手壓住他的頭部，強迫他口交。

馮男承認當晚與陳男發生性行為，堅詞否認有強制性交犯行，稱當晚7時40分，他在房舍洗手台旁私底下跟陳男說要互相口交，陳男本來有答應，後改說「他幫我吹就好！」果有強制陳男可當下叫出來。

在雙方各執一詞下，檢方勘驗去年9月6日深夜案發處所監視器錄影畫面，從11時18分35秒開始，馮男走到陳男床邊叫陳男起床，陳男下床後先探視窗外走道後走向廁所，馮男赤裸上身坐在馬桶上，陳男則自行蹲在牆角面對馮男。

隨後，馮男站在水槽旁，赤裸下身清洗下體，陳男則為馮男口交，馮男並按住陳男頭部往返下體在陳男口中，到深夜11時33分21秒結束，陳男站在水槽旁漱口後回床就寢。

檢方偵查認陳男在案發期間與馮男發生性行為時，並未被限制自由與呼喊求救，且性行為開始前先查看執勤走道之管理員動態，性行為結束後，立即回床就寢，益徵馮男稱事前已徵得陳男同意等語可以採信，難以陳男的片面指訴，遽認馮男涉有強制性交罪嫌，依法為不起訴處分。

(中時 )