全球新冠肺炎疫情一發不可收拾，美系外資不僅下調今年全球GDP及蘋果iPhone今年及明年銷售預估，亦保守看待大立光(3008)今年營運，美系外資在最新報告將大立光評等降為「劣於大盤表現」，目標價亦從4000元降至3800元，大立光今天盤中股價亦因台股重挫，一度失守4000元關卡。

歐美新冠肺炎疫情大爆發，世界衛生組織(WHO)正式宣布新冠肺炎進入「全球大流行」，引發全球股市重挫，美系外資亦針對新冠肺炎疫情發布最新報告，下修全球GDP、蘋果iPhone今年及明年銷售，以及大立光今年的營運。

美系外資在最新報告中指出，由於新冠肺炎疫情從大陸擴散至世界其他國家，公司經濟學團隊將2020年全球GDP增長預期從2.8%下調至2.2%，且Apple分析師亦將其iPhone部門2020年及2021年預測下調了8%及4%，我們預估，大立光第1季淨利約新台幣61億元，單季合併毛利率約68%，並於4月開始恢復成長，不過今年以來，大陸智慧型手機出貨量縮減了44%，顯示第2季終端需求可能仍是非常疲弱，我們認為第2季季增37%預期有下調的風險，尤其是在高階市場部分，由於新冠肺炎恐導致全球消費放緩，我們除了下修iPhone銷售量，亦認為華為今年銷售量目標更低，而三星旗艦機種初期銷售量低於預期，亦顯示高階智慧型手機需求疲弱，而這些是大立光主要目標市場。

再者，儘管大立光毫無疑問仍是手機光學鏡片市場領導者，但玉晶光(3406)等競爭者營收及出貨量成長更為強勁，舜宇光學亦可能進入蘋果供應鏈，亦成為影響大立光未來營運的關鍵因素；因此，我們將大立光今年的每股盈餘下調5%，由每股盈餘247元降至234元，給予大立光「劣於大盤表現」評等，目標價亦從4000元降至3800元。

(時報資訊)