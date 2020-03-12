全球新型冠狀病毒疫情持續升溫，石油輸出國組織(OPEC)和美國能源資料協會(EIA)均針對石油需求預測進行大幅度下修，也使得全球擔憂市場終端需求恐受到疫情嚴重衝擊，台塑四寶今股價倒一地，台塑(1301)開低走低，大跌逾5.5%，南亞(1303)、台化(1326)也均重挫約3.5%，與原油價格最具直接相關的台塑化(6505)盤中也下跌約4%。

國際油價周三原油期貨跌4%，受上周美國原油庫存增加，且增幅超出預期，據EIA資料顯示，截止3月6日當周，美國原油庫存增加了770萬桶。

第二季亞洲預計有18家輕油裂解廠安排歲修，合計年產能996萬噸，預估影響乙烯供應量125萬噸，原料供應量減少，且第二季為營建、汽車、家電、塗料、鞋材、農膜及食品包裝等產業的傳統塑料需求旺季，但仍須關注下游加工廠是否持續受疫情有缺工、其訂單不足的狀況，都將影響塑化業營運旺季不旺。

受新冠肺炎疫情影響，日前經濟合作發展組織(OECD)大幅調降全球及大陸2020年GDP增長預測，全球由2.9%降為2.4%、大陸由5.7%降為4.9%，另外，國際貨幣基金(IMF)也表示，因疫情逐漸擴散至世界主要經濟體，已使全球經濟成長轉強的希望落空，將再下修今年全球GDP增長率，預期會低於去年2.9%，且大陸也會低於5.6%，創2009年金融危機以來最低，都將不利石化產品需求增長。

以台塑四寶來說，第一季受農曆春節及新冠肺炎疫情影響，市場需求減少，預期若第二季疫情可獲得控制，隨著大陸運輸及工人返崗逐漸好轉，下游客戶復工情況改善，且進入石化產品傳統需求旺季，加上可出貨天數比第一季多、開工率比第一季高，第二季可望比第一季回溫，但整體產業表現仍需視新冠肺炎疫情而定。

(時報資訊)