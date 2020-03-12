同欣電(6271)今發布消息指出，公司進行內控作業稽核時，發現疑似有陸資企業透過公司離職人員，試圖挖角公司相關技術人員並竊取公司技術資料，幸虧公司及早發現並逕行舉報後，配合檢調單位全力查辦，得以遏止同欣電技術外流之危機。該案為少數離職員工的個人行為，對公司營運無重大影響。

同欣電2月營收6.41億元，月增1.58%，年增35.09%，累計前2月營收12.72億元，年增19.22%，主要受惠CMOS影像感測器(CIS)封高頻無線模組(RF)需求暢旺，加上去年同期基期低。同欣電合併勝麗後，將成全球第3大CIS封測廠，僅次於SONY、三星。同欣電負責 CIS後段封測的晶圓測試(CP)、晶圓重組製程，勝麗則負責組裝與成品測試(FT)，雙方互補性高，預計合併效益今年就會顯現，CIS 產線將躍居同欣電最大產品線。

同欣電目前為國內利基型多晶模組的領導廠商，也是國內最大規模的陶瓷電路板製造商。公司深耕於高頻、混合及陶瓷電路板相關之業務長達46年，對於影像感測器之技術也有將近20年的研發，長期以來成為業界領導廠商暨學習之對象。

為防堵企業核心技術能力之流失，同欣電謝政府檢調單位高度重視此案，以及所有同仁也將全力配合調查。

同欣也重申，公司重視及保護智慧財產及營業機密。如有員工違反公司相關規定，定會依法訴究，決不寬貸，以維護公司及股東權益。因本案已進入檢調偵辦，基於偵查不公開，不便進一步評論。

(時報資訊)