為因應新冠肺炎疫情，高雄國稅局於官網推出「防疫期間免出門專區」，包括「線上申辦」、「線上查調」、「線上繳稅」及「各稅網路申報」，還有最新「稅額試算服務」、「所得及扣除額分開提供」、「申請（撤銷）不提供扣除額」及「購買節能電器退貨物稅」等八種服務。

國稅局指出，民眾可善用線上服務、避免臨櫃人擠人，減少新冠肺炎疫情風險。

(工商 )