國稅局官網供八種服務 不用出門人擠人 13:182020/03/12 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為因應新冠肺炎疫情，高雄國稅局於官網推出「防疫期間免出門專區」，包括「線上申辦」、「線上查調」、「線上繳稅」及「各稅網路申報」，還有最新「稅額試算服務」、「所得及扣除額分開提供」、「申請（撤銷）不提供扣除額」及「購買節能電器退貨物稅」等八種服務。 國稅局指出，民眾可善用線上服務、避免臨櫃人擠人，減少新冠肺炎疫情風險。 (工商 ) #線上 #國稅局 #官網 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情可能造成停課 教育部要學校做好線上教學準備 11:052020/03/08 生活 憂疫情 消費行為四大轉變 04:102020/03/09 財經要聞 線上醫療崛起 市場規模拚千億人民幣 04:102020/03/09 全球財經 基隆、花蓮攜手台北酷課雲 強化線上學習不中斷 17:532020/03/09 生活 台灣精品獎選拔 說明會開跑 04:102020/03/10 投資理財 確保學習不中斷 基隆超前部署 04:102020/03/10 地方新聞 超級月亮今起連3月登場 快抬頭看！ 08:342020/03/10 日常 防疫期如何幫iPhone消毒？蘋果官網公佈答案 11:252020/03/10 科技 內政部推清明掃墓分流、線上祭祖 8縣市有線上追思 16:002020/03/10 政治 內政部推線上掃墓恐引長者反彈 徐國勇：別看扁長輩 09:502020/03/11 政治 財經熱門新聞 19天墜熊市…美股多久逃離「熊掌」？專家給了答案 - 財經 川普驚爆這句話 嚇慘！美期指又閃崩逾千點 - 財經 外資大逃殺！台股終場狂瀉471點 明10400剉咧等 - 財經 - 工商 鍾南山：6月可以期待結束疫情 - 財經 - 工商 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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