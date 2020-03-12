改裝排氣管吵死人，新北市環保局表示，今年全面加強取締非法改裝車輛，可快速抓出非法改裝車輛的固定式車牌辨識系統，將從現有10處增加至50處。環保局表示，擴大增設車辨系統意味「撒出去的網子更大更密」，另加裝噪音偵測設備，可對尚未列管、但經偵測有明顯妨礙安寧的車輛主動出擊，限期要求噪音檢測並造冊列管。

環保局長程大維指出，新北市自去年5月起導入科技執法，陸續在板橋、中和、新莊、三重、土城、淡水、汐止、林口、蘆洲、新店等主要道路架設固定式車牌辨識系統，針對違規變更未經噪音檢驗合格排氣管的車輛告發。

程大維說，相關執法漸收成效，今年擴大車辨系統設置至50處，其中30處搭配噪音偵測設備主動查緝妨礙安寧情形車輛，並持續聯合警方夜間攔查。

環保局表示，經檢舉通知到檢合格車輛造冊列管，若發現再任意變更為未經檢驗合格的高噪音排氣管，不需再經過噪音檢驗，可直接依法開罰3000元；夜間則進一步強化管制，針對使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格排氣管車輛，禁止於晚間10時至翌日上午6時行駛境內道路上。

(中時 )