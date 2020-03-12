新冠疫情持續衝擊經濟，知名機構胡潤研究院最新報告顯示，大陸企業家預計疫情對企業整體影響約5個月左右，4成企業家對今年經濟發展不樂觀。受疫情影響，21％企業無限期推遲復工，另55％企業表示現金流緊張，主要集中在中小企業。

報告於上月11日至17日透過網路問卷調查480名企業家。結果顯示，1／3 企業延遲到3月之後才復工，兩成企業無限期推遲復工，大多集中在文化娛樂業、資訊技術服務業、製造業和教育業。復工較早的行業包括交通運輸、餐飲和金融業等。延遲復工除了政府要求外，也與企業家擔心疫情擴散等有關。

即使復工，4成企業料超過30％員工無法正常到崗工作。部分從事教育、金融、資訊技術服務企業不擔心，23％企業主表示員工可在家遠程辦公，影響微。

另外，2／3企業預估今年上半年營收下滑，近半數料降逾20％ ，平均降幅為17％ 。當下面臨疫情，近九成企業營收下降，更有1／3下降超過50％，平均降幅為40％。主要原因是市場需求萎縮，其次是人力、房租、利息等固定開支，另外疫情直接導致防疫物資和物流成本提高。

企業營收下降的同時，還需之應付固定支出，55％的企業表示現金流緊張，僅4％企業表示現金流沒受到影響。現金流緊張與企業營收呈反比，最主要集中在年收5000萬以下的小型企業（62％現金流緊張），年收3億及以上企業有35％面臨現金流壓力。

報告顯示，企業家預計疫情對於企業的整體影響將在5個月左右，趨於短期。對於今年中國經濟發展，多數持謹慎偏悲觀態度，4成企業家對今年經濟發展不樂觀。而今年1月發布的《中國千萬富豪品牌傾向報告》中顯示，高淨值人群中僅有10％ 對經濟缺乏信心。由此可見，疫情突發對企業家信心打擊非常大。

(中時 )