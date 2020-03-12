新竹馬偕紀念醫院引進自動核酸萃取儀來檢驗新型冠狀病毒，成立新冠肺炎病毒合約實驗室。（新竹馬偕醫院提供／邱立雅竹市傳真）

因應新冠肺炎，新竹馬偕醫院12日宣布啟用竹竹苗第一間新冠肺炎病毒合約實驗室，每日投入6名檢驗人員，未來每日檢測量可達48組，檢驗時間大幅縮至4小時，節省更多醫療成本。市長林智堅感謝馬偕醫院及醫護人員對防疫所做的貢獻，將向中央爭取檢驗人員的檢疫津貼，共同將防疫工作做到滴水不漏，守護竹竹苗地區158萬人的健康安全。

新竹市政府與衛生局、疾病管制署北區管制中心及馬偕醫院合作下，新竹馬偕紀念醫院引進自動核酸萃取儀來檢驗新型冠狀病毒，成立新冠肺炎病毒合約實驗室，為竹竹苗第一個檢驗新冠肺炎病毒的實驗室。院方表示，投入百萬成立的實驗室每日有6名檢驗人員進行檢測，檢測量可達48組，若有緊急需求，最大量可增達96組。

由於過去沒有合格的病毒檢驗實驗室，檢體必須專車送達台北昆陽實驗室，有時剛好錯過實驗室的時間，還須半夜轉送至桃園、台中，十分耗時。衛生局表示，未來檢體不需送至外縣市就能即時檢驗，檢驗流程從48小時縮短至最短4小時，不僅檢驗品質再升級，也讓竹竹苗民眾享有更快速的服務。

「防疫視同作戰，料敵從寬、禦敵從嚴、防疫滴水不漏。」林智堅指出，透過市府與5大醫院組成的「防疫作戰聯盟」，堅守嚴密各項防疫工作，各大醫院分工合作、資源共享，確保本市醫療服務及檢驗量能，透過超前布署為疫情做好萬全準備。

除了感謝第一線的防疫與醫護人員，林智堅承諾會向中央爭取將醫事檢驗人員納入紓困振興特別條例，給予檢驗人員補助或津貼，讓第一線奮戰的的人有更好的待遇及保障。衛生局王宗曦局長表示，馬偕啟用病毒檢驗合約實驗室，使竹市醫院同時具備新冠肺炎病毒輕症採檢、檢驗量能，未來也能將竹科廠商的需求納入。

(中時 )