口罩實名制 2.0 試營運上線，就被網友塞爆，行政院臉書官網也緊急PO文，要大家改用網站版，或稍後再試。政院補充，到上午11點為止，已有3.5萬筆訂購成功。

口罩實名制 2.0試營運剛上線，許多人都碰到手機版無法使用的問題，行政院在臉書官網也說，目前健保快易通app人多擁擠，正在全力搶修中，請稍後再試。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，網路實名制2.0到上午11點為止已完成3.5萬筆，其中2萬筆是透過APP預購，1.5萬筆是透過網站，如果使用桌上型電腦並且自然人憑證，這類預購順暢，如果使用健保卡插卡及APP稍早有網路塞車， 提醒民眾不用太緊張，可能一時間有太多人湧入網站或APP，其實還有6天可以預購口罩，大家可以分散時間，至於頻寬部分，健保署及中華電信已進駐，正在調整頻寬。

政院說，若預購人數超過預定人數，將於登記截止日隔天公開抽籤， 不是先搶先贏，不必搶在第一天上線登記，請大家免煩惱。

(中時 )