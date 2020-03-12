義大利新冠肺炎疫情爆發，死亡高達827人數。到底是誰將病毒傳進義大利的「0號病人」？米蘭大學研究團隊指出，病毒可能是從德國慕尼黑傳入，不是原本推測的大陸遊客把病毒帶到義大利。

根據外媒《TGCOM24》報導，米蘭大學研究團隊負責人加利(Massimo Galli)表示，根據意大利病毒的遺傳樹，「基因序列共有5個分支，1個芬蘭，2個德國，1個墨西哥和1個巴西，而最接近的分支，很可能來自一名1/19至1/22期間，在慕尼黑被感染的人。」研究分析，義大利疫情爆發的時間點在1/25、26之間，比義大利科多諾鎮2/20出現首例確診個案的時間還早。

加利說，這名德國患者與來自上海的某個人接觸後，感染新冠肺炎，「我們可以想像，有一個人從德國確診者身上染疫，毫無症狀地去義大利，以及去到北部科多諾城鎮，造成病毒首次在義大利被傳播開來。」科多諾首例確診原以為是赴陸同事傳給他的，但同事採檢陰性，至今沒查出感染源。

加利更說道，1月底時發生2名大陸旅客來義大利遊玩，被確診新冠肺炎，當時義大利政府宣佈停飛所有大陸航班，「但在這之前，疫情早就已經開始了。」

(中時電子報)