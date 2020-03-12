台中餐旅業再傳惡耗，大型連鎖阿秋大肥鵝太平店12日傳出三月停業，這也是繼台中亞緻飯店、香蕉新樂園後再一大型餐廳停業消息，唯阿秋大肥鵝總公司指稱12日是暫時歇業，目前股東還在開會決定未來會不會繼續營業？計畫在5點發出聲明。

阿秋大肥鵝太平店設在賀緹飯店一、二樓，有30多位員工，以宴會為主，最多可席開42桌。

(中時 )