又一家大型餐飲店停業 阿秋大肥鵝太平店三月停業 13:312020/03/12 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阿秋大肥鵝太平店設在賀緹飯店一、二樓，以宴會為主。（馮惠宜攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中餐旅業再傳惡耗，大型連鎖阿秋大肥鵝太平店12日傳出三月停業，這也是繼台中亞緻飯店、香蕉新樂園後再一大型餐廳停業消息，唯阿秋大肥鵝總公司指稱12日是暫時歇業，目前股東還在開會決定未來會不會繼續營業？計畫在5點發出聲明。 阿秋大肥鵝太平店設在賀緹飯店一、二樓，有30多位員工，以宴會為主，最多可席開42桌。 (中時 ) #飯店 #三月 #消息 #亞緻 #停業 #餐飲 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中亞緻大飯店最後一場戰役 住房幾近客滿 16:472020/03/08 消費 台中亞緻熄燈 最後一夜訂房近全滿 04:102020/03/09 生活新聞 老牌飯店撐不住收攤 房市專家嘆：台中恐現鬼城 00:022020/03/10 財經 短評／指標飯店也凍未條 04:102020/03/10 時論廣場 華泰飯店集團住房促銷 五大風格飯店1,999元起 09:242020/03/11 生活 三大逆風致亞緻飯店熄燈 台中飯店業瀕臨內憂外患 12:092020/03/11 財經 亞緻飯店三大逆風致熄燈 台中飯店業遭內憂外患 14:502020/03/11 風格 墾丁泊逸飯店法拍 四度流標 04:102020/03/12 產業．科技 中小企生死關 需政府即刻救援 04:102020/03/12 產業特刊 台中餐旅再傳惡耗！阿秋大肥鵝台中分店3月底停業 13:012020/03/12 生活 生活熱門新聞 女因體溫37.1度遭請下機 事後檢查竟是懷孕了 - 生活 武漢包機18人拒檢真相 家屬：是不能上機 - 生活 預測新冠肺炎疫情 沈富雄點名這3人全錯了 - 生活 義大利零號病人是誰？不是陸客是他 - 生活 衝全聯買酒精 網一看時間點震驚：太扯了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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