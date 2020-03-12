新冠疫情是央行總裁楊金龍評估，今年最大、會飛最久的黑天鵝，實際上病毒快速擴散已拖累美股快速陷入熊市，包括台股在內的亞股，今天也是一片綠油油。然而，楊金龍上午在立院財委會表示，這次情勢與2008年不一樣，比較不嚴重，也比1997亞洲金融危機都不嚴重。只要把疫情控制好，不會有下一波的金融風暴。

楊金龍強調，以目前來看，疫情導致2020金融風暴的機率不大。

惟，楊金龍也承認，目前疫情看起來確實有點嚴重，疫情延燒國內外經濟，出現衝擊程度，將從第一季延續至上半年，一旦無法控制，疫情持續延燒，台灣經濟成長率是否能夠保住2％，要非常注意6 月底的關鍵分界點。

在全球股市巨震之後，匯市成為新的焦點，新台幣對美元匯率3月來的波動加大，立委關切央行如何維持新台幣的匯率穩定？

楊金龍表示，央行有三個觀察準則：1、密切關注資金移動，2、外資行為若擾亂次序，會告訴外資，3、資金短時間大量的進出，央行會進場維持穩定。

(工商 )