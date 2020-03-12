勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所稅務部副總經理徐有德表示今（12）日指出，新冠肺炎（Covid-19）疫情持續蔓延，除衝擊觀光餐飲業與航空業外，製造業也因原物料短缺、中國大陸復工延遲，導致製造業供應鏈產量預估值不斷下修，既有供應鏈恐怕會造成斷鏈危機。

勤業眾信建議，企業可採取分散式或集中式供應鏈重整策略，並重新檢討移轉訂價政策；檢視及評估集團資金水位及各地配置情形，以減少資金移動之稅務成本。值得一提的是，因為疫情關係，減少消費者外出意願，網購和外送頻率增加，進而改變商業模式、加速電商崛起，稅捐稽徵上將備受考驗。

徐有德表示，面對疫情，企業將加速思考是否重新布局原有供應鏈，例如原本在中國大陸的產線，可能須分散在不同的國家；同時，除了生產及製造面向，採購及經銷等亦應列入考慮，以確保供應鏈不受疫情影響而產生斷鏈危機。另一方面，也有企業採取「顛覆供應鏈」思維，將研發、生產及製造、銷售及售後服務集中於同一個體，各地個別關係企業成為獨立經濟體、不再相互依靠，以因應斷鏈危機。

徐有德表示，在疫情衝擊下，財務不佳的企業除了靠各國政府紓困或融資，重新整理內部資源、盤點現金需求，或將財務狀況不佳或非核心的部門賣出，以專注在企業核心項目並增加營運資金，是度過難關的解決方案之。

(工商 )