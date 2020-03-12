26歲姜姓男子、25歲陳姓男子因大麻毒品過於昂貴，自行上網閱讀相關資料，在新北市淡水區社區大樓租屋處當起自耕農。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

26歲姜姓男子、25歲陳姓男子因大麻毒品過於昂貴，自行上網閱讀相關資料，在新北市淡水區社區大樓租屋處當起自耕農。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

26歲姜姓男子、25歲陳姓男子因大麻毒品過於昂貴，自行上網閱讀相關資料，在新北市淡水區社區大樓租屋處當起自耕農。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

26歲姜姓男子、25歲陳姓男子因大麻毒品過於昂貴，自行上網閱讀相關資料，在新北市淡水區社區大樓租屋處當起自耕農。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

26歲姜姓男子、25歲陳姓男子因大麻毒品過於昂貴，自行上網閱讀相關資料，在新北市淡水區社區大樓租屋處當起自耕農。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

26歲姜姓男子、25歲陳姓男子因大麻毒品過於昂貴，自行上網閱讀相關資料，在新北市淡水區社區大樓租屋處當起自耕農，從去年10月開始學習栽種，如今大麻已成株即遭新北市刑大查獲，訊後被依違反《毒品危害防制條例》法辦。

2嫌在家當起「自耕農」社區大樓種大麻。(葉書宏翻攝)

據悉，2嫌任職於北部某廣告設計公司，平時就有吸食大麻的習慣，由於市價1克約1500元，2嫌認為過於昂貴。於去年10月開始在網路中搜尋資料學習栽種大麻，透過通訊軟體購買二級毒品大麻花，自行從大麻花中取得種子後開始在租處栽種。

新北市刑大偵五隊獲報，長達4個月的跟監蒐證，於本月9日持搜索票前往2嫌淡水租屋處搜索，查獲大麻成株11株、大麻花1包以及栽種用的照明設備、溫室設備、烘乾設備、捲煙紙、研磨器、大麻種子等證物。

2嫌辯稱，因為大麻市價過於昂貴，才會自行在租屋處栽種大麻，要自己吸食的並未販售。警方表示，2嫌上網學技術，以水耕方式栽培大麻種子，發芽後轉為土耕，鐵架、照明器具俱全，詢後依違反《毒品危害防制條例》移送士林地方檢察署偵辦。

警方表示，大麻為第二級毒品，製造、運輸、販賣第二級毒品者，最重處無期徒刑或7年以上有期徒刑，罪責相當嚴重，施用毒品除了會嚴重影響生命及身體健康以外，更嚴重危害社會治安。

警方呼籲，國人切勿好奇碰觸毒品而以身試法，應特別留意生活周遭是否具有毒品隱憂，並向警方舉報，將持續查緝毒品、刨根溯源，阻絕毒品流入社會，維護民眾安居生活。

(中時 )